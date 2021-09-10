Çin’de kozmetik cerrahi uygulamaları erkekler arasında yaygınlaşıyor. Erkekler bu uygulamaları kendileri için yeni şanslar yaratmak için tercih ediyor.

30 milyar dolara ulaşan kozmetik cerrahi sektörü her geçen gün artarken, Pekin yönetimi bu uygulamaları eleştiriyor.

Efemine anlayışın erkekler tarafından tercih edilmemesini isteyen hükümet de geleneksek erkeklik anlayışının geri gelmesi için boykot çağrısı yaptı.

Peki, Çinli erkekler bu estetik operasyonlarını neden istiyor?

Xia, Çin’de estetik operasyona karar veren milyonlarca genç erkekten sadece biri.

O da diğer Çinli erkekler gibi estetik operasyonun kendisine yeni fırsatlar sunacağına inanıyor.

"Operasyonun bana yeni fırsatlar getireceğini düşünüyorum"

Xia Shurong, cerrahi operasyonu neden tercih ettiğini şöyle anlatıyor:

“Kozmetik cerrahinin kendimi daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Yani pahalı ama pratikte faydası olmayan bir çanta almanın tam tersi gibi. Operasyonun bana yeni fırsatlar getireceğini düşünüyorum. Kendime inancımın artmasının iş ve kişisel hayatımı da olumlu etkileyeceğine inanıyorum."

Rekabetçi iş hayatında operasyonların katkı sağlayacağı düşünülüyor

Yapılan bir araştırmada beyaz yakalı iş grubundaki genç erkeklerin yüzde 17’sinin estetik operasyon geçirdiği tespit edildi.

Bu kişilerin büyük çoğunluğu ise 30 yaş öncesinde operasyon yaptıranlardan oluştu. Estetik yaptıranlar daha iyi bir görünüme sahip olmanın rekabetçi iş hayatında kendilerine katkı sağlamasını bekliyor.

"Cilt bakımına da yoğun ilgi var"

Ayrıca ülkede sarı ten rengi yerine beyaz rengi tercih edenlerin sayısı da az değil.

Doktor Wu Wenyun, cilt bakımına yoğun ilgi olduğunu söyledi:

“Geçtiğimiz iki yılda kozmetik cerrahi uygulayan erkek sayısında yükseliş oldu. Aynı zamanda cilt bakımına da yoğun ilgi var. Daha yeni kendi arkadaşlarıma 4d ile lazer cerrahi uyguladım. Cilt bakımını ben kendime de uyguluyorum.”

Çin Hükümeti geleneksel anlayışı geri istiyor: "Erkeklik krizi"

Çin’de kozmetik cerrahi sektörü 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Ancak erkekler arasında yayılan bu sektör hükümetin müdahalesiyle ‘erkeklik krizi’ni gündeme getirdi.

Çin Hükümeti efemine estetik anlayışını eleştirdi ve boykot edilmesini istedi. Bu tarza sahip kişilere televizyon ekranlarında yer verilmemesi talimatını verdi.

Okullarda ise beden eğitimi dersleri artırılarak toplumda geleneksel erkek anlayışının teşvik edilmesine karar verildi.

Çin’de yıllardır büyüyen ve refah seviyesi yükselen orta sınıfın yeni talepleri ekonomik dönüşümün öncüsüydü.

Ancak bu talepler hükümetin müdahalesiyle ‘erkeklik krizi’ gibi konuları ülke gündemine daha sık getirecek gibi görünüyor.