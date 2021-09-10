11 Eylül 2001

Tarihe damga vuran terör saldırısı.

Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, etkileri devam eden saldırıda Türk vatandaşı Zühtü İbiş de hayatını kaybetti.

26 yaşındaki genç mühendis uçak çarptıktan sonra son olarak eşiyle konuştu; “merak etmeyin, itfaiye ekipleri geldi, bizi tahliye edecekler” dedi.

Ancak İbiş’in cansız bedeninin parçaları yaklaşık 6 ay sonra bulunabildi ve memleketi Yozgat’a defnedildi.

Terör saldırısının Türk tanığı Evgin Heath

Terör saldırısının tanıkları arasında bir çok Türk var.

İkiz kulelere yaklaşık yüz metre uzaklıkta çalışan Evgin Heath bölgeden kaçmaya çabalarken kulenin çöküşüne şahitlik etti.

TRT Haber'den Ali Artmaz'a konuşan Heath, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yanımda bir adam vardı. Kendini yere at dedi. Kendimi yere attım. Allah'ım ölümüm çabuk olsun dedim. Beni bu şeyin içinde bırakma diye dua ettim."

Evgin Heath, o an çocuklarını düşündüğünü ve sadece fotoğraflardan bildiği 35 yaşında ölen babaannesinin hayalinin gözünün önüne geldiğini söylüyor.

"Düşündüğüm şey, iki tane evlat. Nasıl bırakılır. Çünkü benim bir tane oğlum üniversitede, diğeri lise talebesiydi. Yani ben onları nasıl bırakıcam dedim ve o an babaannemin resmini biliyorum bir tek. O öldüğü zaman böyle hissetmiş olmalı dedim.

Evgin Hanım olayın etkisinde uzun süre kurtulamamış.

"Ben World Trade Center'a (Dünya ticaret merkezi) bu yeni yapılana iki sene önce kız kardeşim beni zorla götürdü. Git gör diye, Ben 18 sene gitmedim oraya. Görmedim, duymadım, konuşmak istemedim..."