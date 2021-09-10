Belçikalı bir Malinois dişisi olan Cobra ve bir Hollandalı bir çoban köpeği olan One Betta, koronavirüsün varlığını tespit etmek için eğitilmiş 7 yaşındaki iki köpek.

Bu sevimli ve keskin burunlu ekip, ABD'nin en yoğun havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı'nda uygulanan pilot programla koronavirüs tespiti yapacak.

Cobra ve One Betta, virüsün insan vücudunda neden olduğu metabolik değişiklikler nedeniyle ter, nefes ve kokularda virüsün varlığını tespit etmek için çalışanların yüzlerini koklayacak.

Köpekler, bir kişide virüsün kokusunu tespit ederse, o kişiden hızlı bir koronavirüs testi yapması istenecek.

Florida Üniversitesi'nde kimya ve biyokimya profesörü olan Kenneth G. Furton, köpeklerin eğitilmesinin bu iş için çok doğru olduğunu, köpeklerin tespit doğruluğunun geleneksel koronavirüs testlerine ve hatta bazı laboratuvar ekipmanlarına rakip olduğunu söyledi.

İki köpeğin koronavirüs doğruluk tespitlerinin sonuçları da oldukça tatmin edici.

Betta'nın doğruluk oranı yüzde 98.1 iken, Cobra'nınki yüzde 99.4.