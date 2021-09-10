Hollanda hükümeti, doğal yaşam alanlarını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çiftliklerden gelen nitrojen emisyonlarını azaltmanın yollarını düşünüyor.

Bunun için hayvan sayısını neredeyse üçte bir oranında azaltmak için radikal planlar önerildi.

Hollandalı çiftçiler, amonyak kirliliğini azaltmak için arazi satmaya ve tuttukları hayvan miktarını azaltmaya zorlanabilir.

AB uyardı, hükümet plan hazırladı

Hollanda'nın en yüksek idari mahkemesi 2019'da hükümetin hassas doğal alanlarda fazla nitrojeni azaltmak için yeterince şey yapmayarak AB yasalarını çiğnediğini tespit etmişti.

Azotoksit emisyonlarını sınırlamak için otoyollarda gündüz hız limitleri saatte 100 kilometreye düşürüldü, gaz yakan inşaat projeleri durduruldu.

Yeni bir yasa ise, 2030 yılına kadar korunan doğa alanlarının yarısının sağlıklı nitrojen seviyelerine sahip olması gerektiğini taahhüt ediyor.

Hollanda hükümeti bunun için harekete geçti ve Avrupa'daki türünün en radikal planlarından biri olan canlı hayvan sayılarının yüzde 30 azaltılmasını içeren teklifler hazırladı.

Tekliflerinden biri de çiftçilerin topraklarını devlete satmaya zorlamasını içeriyor.