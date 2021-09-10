Uzmanlar, Buckinghamshire'daki bir şantiyedeki toplu mezarda keşfedilen, bazıları elleri arkadan bağlı düzinelerce iskeletin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor.

80 iskeletin Roma dönemi ile 18. yüzyıl arasında bir tarihe ait olduğu belirtildi.

Bir mezarlığa gömülmeyen ve birlikte hiçbir değerli eşyanın da gömülmediği anlaşılan cesetlerin tarihinin Anglo-Sakson zamanlarına veya İngiliz İç Savaşı'na kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Bir teoride de darağacına asılan suçluların cesetleri olabileceği ifade ediliyor.

Bölge ve belediye meclisi üyesi Robin Stuchbury geçen yıl “Bu bulgu Buckingham için büyük tarihi öneme sahip ve üzeri kapatılmamalıdır” demişti.

Buckinghamshire Konseyi pazartesi günü bir kabine toplantısında sahada neler yapıldığına ilişkin soruşturma çağrılarını masaya yatıracak.