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Dünya
CNN International 30.05.2025 07:40

Çin'in ABD borsasını sarsan yapay zeka uygulaması DeepSeek, yeni güncelleme yayınladı

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, bu yılın başlarında uluslararası teknoloji piyasalarında büyük yankı uyandıran R1 modelinin yeni versiyonunu sessizce yayınladı. Güncelleme, ABD merkezli rakipler OpenAI ve xAI ile rekabeti daha da kızıştırıyor.

Çin'in ABD borsasını sarsan yapay zeka uygulaması DeepSeek, yeni güncelleme yayınladı

Yeni sürüm, R1-0528, Perşembe sabah saatlerinde geliştirici platformu Hugging Face’te kullanıma sunuldu.

Ancak şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı ve modele dair teknik detaylar veya performans karşılaştırmaları paylaşılmadı.

Buna rağmen, UC Berkeley, MIT ve Cornell üniversitelerinin oluşturduğu LiveCodeBench sıralamasına göre, DeepSeek’in güncel modeli kod üretimi alanında OpenAI’nin o4 mini ve o3 modellerinin hemen gerisinde, xAI’nin Grok 3 mini ve Alibaba’nın Qwen 3 modellerinin ise önünde yer aldı.

Ocak ayında piyasaya sürülen R1 modeli, Apple Store'da en çok indirilen uygulama olmuş ve Batılı uzmanların Çin’in gelişmiş yapay zekâ alanında ABD'den geri kaldığı yönündeki düşüncelerini sarsmıştı.

Üstelik bu başarı, devasa bir donanım yatırımı olmaksızın ve düşük maliyetle sağlanmıştı. R1’in piyasaya çıkmasının ardından Alibaba ve Tencent gibi Çinli teknoloji devleri de kendi modellerini tanıtarak DeepSeek’i geçtiklerini iddia etmişti.

Google ise Gemini modeline daha uygun fiyatlı erişim seçenekleri sunarken, OpenAI de daha az işlem gücüne ihtiyaç duyan o3 mini modelini piyasaya sürmüştü.

DeepSeek’in, R1’in halefi olacak R2 modeli üzerinde çalıştığı ve bu modelin aslında Mayıs ayında yayınlanmasının planlandığı biliniyor. Mart ayında şirket, aynı zamanda V3 büyük dil modeli için de bir güncelleme duyurmuştu.

Yeni güncelleme, Çin’in ABD ihracat kısıtlamalarına rağmen yapay zekâ alanında önemli adımlar attığını ve küresel teknoloji yarışındaki dengenin değişmekte olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

 

 

 

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