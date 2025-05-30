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Dünya
BBC 30.05.2025 07:21

Hollanda'da ünlü şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi

Almanya merkezli şekerleme devi Haribo, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu izine rastlanmasının ardından ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırdı.

Hollanda'da ünlü şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tükettikten sonra bir ailenin birden fazla üyesinin kendini kötü hissettiğini bildirdi. Şikayetler arasında baş dönmesi yer aldı.

Yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde esrar bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Ancak Haribo, tüm ürünlerini geri çağırma kararı aldı.

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.

Hollanda medyasına göre polis, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “Bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

Ürünlerin gerçekten Haribo’ya ait mi yoksa sahte mi olduğu henüz kesinleşmedi.

Haribo'dan BBC’ye yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte kontaminasyonun nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.

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