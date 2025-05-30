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Dünya
The Guardian 30.05.2025 07:28

Guatemala’da 3 bin yıllık Maya kenti kalıntıları ortaya çıkarıldı

Guatemala’nın kuzeyindeki ormanlık bölgede, yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihlenen antik bir Maya kenti gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, piramitler ve anıtsal yapılarla dolu bu alanın dönemin önemli törensel merkezlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Guatemala’da 3 bin yıllık Maya kenti kalıntıları ortaya çıkarıldı

Guatemala Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Los Abuelos” (İspanyolcada “Büyük Ebeveynler”) adı verilen bu antik şehir, ülkenin Petén bölgesinde, Uaxactun arkeolojik alanının 21 kilometre kuzeyinde keşfedildi.

Kent, M.Ö. 800-500 yıllarına tarihlenen Orta Preklasik Dönem’e ait. Yetkililere göre, burası Maya uygarlığının en eski ve en önemli törensel merkezlerinden biri olabilir. Açıklamada, “Bölgeye özgü ikonografilerle bezenmiş piramitler ve anıtlarla dikkate değer bir mimari planlama görülüyor” denildi.

Kente adını veren detay ise, burada bulunan “ataları temsil eden” iki insan benzeri heykel. M.Ö. 500-300 yıllarına tarihlenen bu heykellerin, atalara tapınma gelenekleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

16 kilometrekarelik bir alana yayılan Los Abuelos, Guatemalalı ve Slovak arkeologların daha önce fazla araştırılmamış bir bölgede yürüttüğü kazılar sırasında keşfedildi. Kentte ayrıca, 33 metre yüksekliğinde bir piramit, Preklasik Dönem’e ait duvar resimleri ve eşsiz bir kanal sistemi bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Los Abuelos'un yanı sıra yakındaki iki farklı yerleşimle birlikte yeni keşfedilen bu üç kentin “önceden bilinmeyen kentsel bir üçgen” oluşturduğu belirtildi. Bu bulguların, Petén bölgesindeki Maya uygarlığının törensel ve sosyo-politik yapılanmasına dair mevcut anlayışları yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.

Nisan ayında ise Petén’deki bir diğer antik şehir Tikal’de, Meksika’nın Teotihuacán kültürüne ait bin yıllık bir sunak ortaya çıkarılmıştı. Bu keşif, iki büyük uygarlık arasında 1300 kilometrelik mesafeye rağmen bağlar olduğuna işaret etmişti.

Tikal, Guatemala’nın en büyük arkeolojik alanı olmasının yanı sıra, ülkenin önde gelen turistik merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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