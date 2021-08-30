Çin'de çevrim içi oyun bağımlılığının azaltılması için yeni bir adım atıldı.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresince yayımlanan yeni kurallara göre, 18 yaşından küçük olanların cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde yerel saatle 20.00-21.00 arasında çevrim içi oyun oynamasına izin verilecek.

Çevrim içi oyun şirketlerinin, bu saatler dışında çocuklara herhangi bir şekilde oyun hizmeti vermeleri yasaklanacak ve isim doğrulama sistemlerini devreye soktuklarından emin olmaları gerekecek.

Daha önce Çin, reşit olmayanların çevrim içi oyunlara erişebilecekleri toplam süreyi tatilde 3 saat veya diğer günlerde 1,5 saat ile sınırlandırmıştı.