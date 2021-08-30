Yangının 14 gündür devam ettiğini ve 168 bin 387 dönümlük bir alana yayıldığını belirten bakanlık, birden fazla ilçede tahliye emri verildiğini duyurdu.

South Lake Tahoe Havzası'nın geri kalanını da içeren El Dorado İlçesi için güncellenmiş tahliye uyarıları yayınlandı.

Yangın şimdiye kadar yüzde 13 oranında kontrol altına alındı ​​ve 650'den fazla yapıyı yok etti. Bakanlığın internet sitesine göre, yangın ayrıca 5 kişi yaralandı.

Tipik olarak en yüksek yangın mevsimini yaz sonu ve sonbaharda yaşayan California, bu yıl yangın rekoru kırıyor.