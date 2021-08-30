Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
California'da orman yangını kalabalık nüfuslu yerlere ilerliyor
California Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı, Caldor yangınının eyaletin daha yoğun nüfuslu kuzey bölgelerine doğru hızla ilerlediğini açıkladı. Bölgede yaşayanlar için tahliye emri verildi ve yollar kapatıldı.
Yangının 14 gündür devam ettiğini ve 168 bin 387 dönümlük bir alana yayıldığını belirten bakanlık, birden fazla ilçede tahliye emri verildiğini duyurdu.
South Lake Tahoe Havzası'nın geri kalanını da içeren El Dorado İlçesi için güncellenmiş tahliye uyarıları yayınlandı.
Yangın şimdiye kadar yüzde 13 oranında kontrol altına alındı ve 650'den fazla yapıyı yok etti. Bakanlığın internet sitesine göre, yangın ayrıca 5 kişi yaralandı.
Tipik olarak en yüksek yangın mevsimini yaz sonu ve sonbaharda yaşayan California, bu yıl yangın rekoru kırıyor.
Etiketler: ABD Orman Orman Yangını
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