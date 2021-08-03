Çin’de oyun sektörü tartışmaların merkezine yerleşti. Fitili ise devlet haber ajansı Şinhua'nın analiz haberi ateşledi.

Haberde bilgisayar ve telefon oyunlarının çocuklarda bağımlılığa neden olduğuna değinilirken, oyunlar için "ruhsal afyon" ve "elektronik zehir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, "Honor of Kings" isimli oyuna özel vurgu yapıldı. Çocukların bu oyunda günde ortalama sekiz saat harcadığının altı çizildi.

Haberde, "Bir neslin oyunlar tarafından tüketilmesine izin verilmemeli." ifadesine yer verildi.

''Bir neslin oyunlar tarafından tüketilmesine izin verilmemeli''



Çin Devlet Haber Ajansı'nın yaptığı haber, oyun sektörüne darbe vurdu. Sanal oyunlara dair haber yapılmasının ardından oyun sektörü 60 milyar dolar eridi. Bölgedeki son gelişmeler @trthaber'de. pic.twitter.com/asCWDksRRZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Piyasalarda deprem etkisi

Çin’in ve dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent'e yönelik düzenleme çağrısı yapıldı.

Şinhua'nın haberi piyasalarda deprem etkisi yaparken, Çin ve Hong Kong borsasındaki oyun şirketleri büyük kayıp yaşadı.

Sektördeki kayıp, saatler içinde 60 milyar doları buldu.

"Düzenleme yapacağız"

Piyasalardaki dalgalanma üzerine Şinhua’dan geri adım geldi. Haber, ajansın sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Şirketlerden ise "düzenleme yapacağız" açıklamaları geldi.

Haberlerin merkezindeki Tencent çocukların bazı oyunlara erişimini kısıtlayacağını açıkladı.