Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da alevler tatil yerlerini tehdit ediyor
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da 800 noktada orman yangını çıktı. Sicilya Adası'nda 250'den fazla yerde yükselen alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. Son olarak Abruzzo bölgesinde başlayan yangın endişeye neden oldu.
İtalya'da Pescara kentinde başlayan yangın tatil yerlerini tehdit ederken, alevler sahile kadar ulaştı. Çevredekiler hızla tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 30 kişinin tedavi edildi.
Yangın nedeniyle sahile yakın alandaki çam ormanı ise tamamen yandı.
Söndürme çalışmaları sürüyor
Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, çevrede oluşan tahribatın ölçülemeyecek düzeyde olduğunu söyledi ve bölgenin akciğerlerinin tamamen yok olduğunun altını çizdi.
Sicilya Adası'ndaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları da hala devam ediyor.
Etiketler: İtalya Orman Yangını Yangın
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