Araçatuba'nın merkezinde sabahın erken saatlerinde bir bankaya silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi.

Soygunun ardından çete çok sayıda kişiyi rehin aldı ve polis karakolunu kuşattı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çete üyeleri ayrıca arabaları ateşe vererek şehrin ana erişim yollarını kapattı.

Bölgede yaşayanlar tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, soygunda rehin alınanların arabaya bağlanarak canlı kalkan yapıldığı görüldü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borges, polisin müdahale etmekte zorlandığını söyledi. Borges, Polis saldırıya geçemez, onlarla yüzleşemez çünkü çok fazla can var" dedi.

Brezilya genelinde silahlı çatışmaları ve rehin almaları içeren banka soygunları son yıllarda artışa geçti.