Amerikan dolarının küresel ticaretteki egemenliği bir darbe daha aldı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile Brezilya artık ticarette yuan ve real kullanacak.

Açıklama Brezilya hükümetinden geldi. Çin ile ticarette yerel para biriminin kullanılmasında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre artık ödemelerde Amerikan dolarına bağlı kalınmayacak.

Çin para birimi yuan ve Brezilya para birimi real, ikili ödemelerde karşılıklı olarak kullanılacak.

150 milyar doları aşan ticaret hacmi bulunuyor

İki ülke, yerel para birimlerini kullanarak masrafların azaltılmasını ve ticaret hacminin genişletilmesini hedefliyor.

İki ülke arasında 150 milyar doları aşan ticaret hacmi bulunuyor.

Çin son yıllarda diğer ülkelerle ticaretinde yuan kullanımını artırmanın peşinde.

Geçtiğimiz yıl Rusya'yla yapılan benzer bir anlaşmayla enerji ticaretinde yuan kullanılmasına karar verilmişti.

Pekin bu hamleleriyle bir yandan kendi para biriminin küresel ticaretteki payını artırırken, bir yandan da Amerikan dolarının egemenliğine bir alternatif sunmaya çalışıyor.

Ancak Amerikan doları halihazırda merkez bankalarının bir numaralı rezerv para birimi durumunda.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin raporuna göre tüm merkez bankalarındaki rezervlerin yüzde 60'ını Amerikan doları oluşturuyor.

