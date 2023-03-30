Ülkeye ait havayolu şirketleri ile 16 yıl aradan sonra yapılan ilk sefer kapsamında, 172 yolcusu ile Tel Aviv'den kalkan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri, yolcuları terminalde çiçeklerle karşıladı.

Uçuşların yeniden başlaması nedeniyle gelen yolcu katında yapılan törene İGA İstanbul Havalimanı Üst Düzey Yönetici Danışmanı Melih Mengü ile Sun d'Or Üst Yöneticisi (CEO) Gal Gershon da katıldı.

Mengü, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yardım uçuşu düzenleyen İsrailli hava yolu şirketine teşekkür etti.

Oldukça uzun bir aradan sonra İsrailli bir hava yoluna havalimanlarını açtıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Mengü, "Bu noktada Sun d'Or'un İGA İstanbul Havalimanı ile işbirliği, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için büyük bir fırsat." dedi.

Sun d'Or CEO'su Gershon ise 16 yıllık bir aradan sonra bölgede faaliyet göstermedikleri bir hattın açılışını İstanbul ile yaptıklarına dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Hem insani hem de turistik açıdan ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul, İsrail halkı için her zaman favori bir destinasyon oldu ve gelecekte de Türkiye'de ek tatil beldelerine uçuşlar başlatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İsrailli hava yolu şirketi, operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti.