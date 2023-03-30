İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin İçişleri Senatörü İris Spranger ile Federal Kriminal Dairesi Başkanı (BKA) Holger Münch, "Berlin'de 2022 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

İçişleri Bakanı Faeser, 2022'de ülke çapında toplam 5 milyon 629 bin suç kaydedildiğini belirterek, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artış gösterdiğini söyledi.

2022 rakamları, COVID-19 kısıtlamalarının olmadığı 2019 yılıyla karşılaştırıldığında suç vakası sayısında yüzde 3,5'lik artış görüldüğünü aktaran Faeser, özellikle çocukların ve gençlerin her gün cinsel şiddetin kurbanı olmasının dehşet verici olduğunu vurguladı.

Faeser, şöyle devam etti:

"Bu tür olaylarda, failleri ve ağlarını tespit etmek ve çocukları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu en önemli önceliğimizdir. Gelecekte istismar görüntülerinin ortaya çıkarılması, silinmesi ve faillerin yargılanması için ilk kez çevrim içi platformları sorumlu tutacak Avrupa araçları oluşturacağız. Çocuk İstismarına Karşı AB Merkezi ile mağdurları destekleyecek ve ilk kez onlara istismar görüntülerinin hala dolaşımda olup olmadığını açıkça bilme hakkı vereceğiz."

Kendisini yakından ilgilendiren bir diğer konunun kadına yönelik şiddetle mücadele olduğuna işaret eden Faeser, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınları daha iyi korumak ve saldırı korkusunu ortadan kaldırmak için harekete geçmeliyiz. Toplu taşıma araçlarında ve suçun yoğun olduğu yerlerde, daha fazla güvenlik görevlisine ve video gözetimine ihtiyacımız var. Ayrıca etkili bir şekilde mücadele edebilmek için kadına yönelik şiddeti açıkça tanımamız ve adlandırmamız gerekmektedir. Bu nedenle gelecekte kadın düşmanı suçları, polis istatistiklerinde daha kesin bir şekilde kaydedecek ve değerlendireceğiz. Bu yaz, aile içi şiddet konusunda yeni bir durum raporu sunacağız."

Göreceli artışın en önemli nedenlerinden birisi COVID-19 kısıtlamaları

Berlin İçişleri Senatörü Spranger, cinsel taciz suçların mağdurlarının yüzde 92,4'ünün ve aile içi şiddet mağdurlarının yüzde 80'inin kadın olduğunu aktardı.

Sprenger, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Aşağı Saksonya ve Berlin'de özel olarak geliştirilmiş bir pilot uygulanmanın yapıldığına dikkati çekti.

BKA Başkanı Holger Münch de vaka sayısındaki göreceli artışın en önemli nedenlerinden birisinin COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması olduğunu belirtti.

Münch, COVID-19 sonrası özellikle hırsızlık ve soygun suçları ile bedensel zarar vakalarının sayısındaki önemli artışın dikkati çektiğini kaydetti.

Almanya'da 2019'da 5 milyon 436 bin, 2021'de 5 milyon 48 bin suç vakası kayıtlara geçmişti.