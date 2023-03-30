BBC'nin haberine göre, tesisin içindeki güvenlik kameralarından alındığı bildirilen 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı esnada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç korumanın dışarıda dolaştığı görülüyor.

Yangınla ilgili "cinayet soruşturması" başlatan savcılar, yangında 38 kişinin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen 8 şüphelinin belirlendiğini aktarırken, şüphelilerden 5'inin Ciudad Juarez'deki tesiste güvenlik görevlisi olduğu bilgisini paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söyledi.

Tesiste 68 kişi bulunuyordu

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Meksika, COVID-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.