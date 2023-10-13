Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor

İsrailli insan hakları örgütü "B'Tselem" ile Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar", İsrail'in herkesten intikam alma arzusunu uluslararası insancıl hukukla çelişen ve savaş suçu teşkil eden bir suç olarak nitelendirdi.

İki örgütten yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ni rastgele ve durmadan bombalıyor, Gazze'ye binlerce ton patlayıcı attı ve halkın kaçacak yeri yok." ifadesine yer verildi.

Birkaç gündür Gazze Şeridi'ne hiçbir yiyecek, eşya, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıtın girmediği vurgulanan açıklamada, sonuçların sahada açık ve görünür durumda olduğu, Gazze Şeridi sakinlerinin tamamen dış yardımlara bağımlı yaşadığı, gıda kıtlığının başladığı ve durumun daha da kötüleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Basında yer aldığı gibi İsrail'in karadan Gazze'ye girme planlarını uygulaması halinde durumun onlarca kat kötüleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, Gazze'deki elektrik santralinin üretimi durdurması dolayısıyla bölge sakinlerinin artık elektrik alamadığı, elektriğe dayalı su arıtma tesisleri, su pompaları ve atık su arıtma tesislerinin kapatıldığı ve bölge sakinlerinin içme suyunun da kesildiği kaydedildi.

Gazze'de sağlık sistemi çökmek üzere

Yaralı sayısının çokluğu nedeniyle hastanelerde sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğu belirtilen açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığına göre ameliyat için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin yalnızca iki hafta yeteceği, sonrasında yaralı ve hastaları tedavi etmenin mümkün olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, jeneratörler için akaryakıtın birkaç gün yetmesinin ardından hastanelere elektrik verilemeyeceği ve bu durumun 1100 diyaliz hastası ile 100 prematüre bebeğin tedavisini, 58 laboratuvar ve kan bankasını etkileyecek olmasının yanı sıra şu anda yüzlerce cesedin muhafaza edildiği morglar çalışmayı durdurduğunda hastalık riski ortaya çıkacağı ve halk sağlığına ciddi zararlar geleceği aktarıldı.

İki örgütün açıklamasında, Gazze'de 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın aşağılayıcı bir şekilde tanımladığı gibi bunların canlı yaratıklar veya Enerji Bakanı Israel Katz'ın kışkırtıcı bir şekilde söylediği gibi katil ve çocuk katliamcılarından oluşan bir millet olmadıklarının altı çizildi.

Aksa Hastanesi'ndeki morglarda yer kalmadı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının sabahtan bu yana Gazze kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, 1000 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmaksızın yüzlerce ton bomba attığı Gazze'de onlarca konut yerle bir oldu.

Haberde ayrıca Aksa Hastanesi'ndeki morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

İsrail, Batı Şeria'daki pek çok geçiş kapısını kapalı tutuyor

İsrail güçleri, Batı Şeria’da çok sayıda geçiş kapısını kapalı tutarken, bölgedeki Filistin belde ve köylerinde giriş çıkışlara izin vermiyor.

Çok sayıda İsrail askeri geçiş noktası ve yol kapatmalar nedeniyle Batı Şeria küçük kantonlara bölündü, bölgedeki okullar, iş yerleri ve kamu kurumları da kapalı.

Bölge sakinleri, Gazze ile dayanışma amaçlı protestolarda İsrail askerlerinin gaz bombası ve plastik mermi yerine doğrudan gerçek mermiler kullandığını aktardı.

Abbas'tan "İkinci Nekbe" uyarısı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "İkinci Nekbe" (Büyük Felaket) olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen Abbas, görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirtti.

Abbas, Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet verememesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.

İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Çok sayıda Filistinlinin, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'e girişine izin vermeyen İsrail polisi, Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Ayrıca İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin vermediği bazı gençleri tartakladı.

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi.

TRT Haber İsrail şiddetini böyle görüntüledi.



İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale etti, o anları @trthaber ekibi canlı yayında aktardı. pic.twitter.com/cN9kiSLNxV — TRT HABER (@trthaber) October 13, 2023

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail, Lübnan sınırındaki bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerindeki Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınındaki patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.

Batı Şeria'da silahlı Yahudi yerleşimci, silahsız Filistinliyi vurdu

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in yayımladığı görüntülere göre, El-Halil'in güneyindeki Tuvani beldesinde otomatik tüfekli bir Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin bulunduğu noktada silahsız bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak ağır yaraladı.

İsrail askerinin saldırgana müdahale etmediği görüldü.

Filistin Kızılayı yetkilileri, Yahudi yerleşimcinin vurduğu Filistinlinin ağır yaralandığını ve hastanede ameliyata alındığını aktardı.

İsrail ordusunun basın ofisi ise olayı incelediklerini ve ilerleyen zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını bildirdi.

Hamas, Gazze'den İsrail'in kuzeyine en uzun menzilli füzesini fırlattı

İsrail Wala haber sitesine göre, Hamas'ın İsrail'in kuzeyine ulaşan ve şu ana kadar, en uzun menzilli füzesini fırlattığı belirtildi.

Söz konusu füzenin "Davud'un Sapanı" adlı füze savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden ülkenin kuzey kesimlerine ulaşan bir füzenin fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi

Libya February televizyonunun Gazze muhabiri İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Libya televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, "February uydu kanalı olarak, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman esnasında şehit olan gazeteci çalışanımız Enğam Advan için Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakara Suresi'nin, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” şeklindeki 154. ayeti paylaşıldı.

Advan'ın ölümüyle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.