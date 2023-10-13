Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 17:20

İsrail, Lübnan'ın sınırındaki bazı bölgeleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail, Lübnan'ın sınırındaki bazı bölgeleri vurdu
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Kabe İmamı, cuma hutbesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak
18:00
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
17:58
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
17:47
Mehmetçik, 'Ateş Serbest'te hedefleri 'nokta atışı' ile imha etti
17:33
Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi
17:29
Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Kabe İmamı, cuma hutbesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti
Kabe İmamı, cuma hutbesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ