BAE, Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatacağını duyurdu

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, yardım kampanyasının ülkedeki hayır kuruluşları, gönüllüler ve özel sektörün katkılarıyla sürdürüleceği belirtildi.
"Gazze'ye şefkat" sloganıyla duyurulan yardım kampanyasının, Dünya Gıda Programı'nın işbirliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Gazze'de bulunan bir milyonu aşkın çocuğun mevcut savaştan etkilendiğine dikkati çekilen haberde, dolayısıyla yardım kampanyasının savaştan etkilenen Filistin halkıyla dayanışmayı hedeflediği ifade edildi.
Haberde, Gazze'ye yardım kampanyasının 15 Ekim Pazar günü, başkent Abu Dabi'de BAE Kızılay öncülüğünde başlatılacağı bilgisi yer aldı.