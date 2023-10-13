Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 16:31

Beyaz Saray: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması zor iş

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını "zor iş" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması zor iş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, MSNBC Televizyonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun sivilleri Hamas'tan ayırarak daha fazla sivil kaybın önüne geçmek amacında olduğunu belirterek, "Kısa bir süre içinde hareket ettirmek için çok sayıda insan" dedi.

Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon kişiye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasına ilişkin, "Bombalamaların ve saldırıların sürmesi ve nüfus yoğunluğu nedeniyle zor bir iş olacak. Buradaki zorluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'yi terk etme imkanına sahip olduğunu görmek istediklerine ancak durumun böyle olmadığına dikkati çeken Kirby, "Bu yüzden İsrailliler ve Mısırlılarla da bu konuda çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e daha fazla askeri destek açıklaması yapacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Beyaz Saray Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak
18:00
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
17:58
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
17:47
Mehmetçik, 'Ateş Serbest'te hedefleri 'nokta atışı' ile imha etti
17:33
Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi
17:29
Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Kabe İmamı, cuma hutbesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti
Kabe İmamı, cuma hutbesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ