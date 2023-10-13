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Dünya
AA 13.10.2023 15:25

İsrail Gazzelilere broşür dağıttı: Gazze'nin güneyine gidin, saldırı yapacağız

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Uçaklardan saldırı yapılacağı ve Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı.

İsrail Gazzelilere broşür dağıttı: Gazze'nin güneyine gidin, saldırı yapacağız

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve Gazze'nin güneyine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, uçaklardan Gazze Şeridi'ne `saldırı yapılacağı` ve Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı.

İsrail Gazzelilere broşür dağıttı: Gazze'nin güneyine gidin, saldırı yapacağız

İsrail ordusu önümüzdeki günlerde Gazze Şehri'ne operasyon düzenleyeceğini açıkladı ve bölge halkına güneye yönelme çağrısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait demir çit alanlara yaklaşılmaması gerekitği söylenerek, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

Gazzelilerin güneye göçü başladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü başladı
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü başladı

BM: Kararı iptal edin

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze’deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi’ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

“Birleşmiş Milletler güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor” ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin zaten çok kötü olan durumu “trajediye” çevireceğini vurguladı.

"Psikolojik savaş yürütüyorlar"

Hamas, medya kuruluşlarına bir açıklama göndererek Gazze’de yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmemelerini söyledi.

Hamas açıklamasında “İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaratmayı ve iç cephemizin istikrarını baltalamayı amaçlayarak çeşitli yollarla yalan propaganda yaymaya ve dolaşıma sokmaya çalışıyor” denildi.

Hamas İsrail’i, Filistinli sivillere ve uluslararası örgüt çalışanlarına güneye doğru tahliye edilmelerini söyleyen mesajlar göndererek “psikolojik savaş” yürütmekle suçladı.

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