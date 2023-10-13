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Dünya
AA 13.10.2023 14:51

Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı

Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı

Londra merkezli örgüt, X'ten yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladığını belirtti.

Örgütün, Gazze sahilindeki bir otelin yakınlarındaki saldırı dahil Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığı anlaşılan olayları araştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyaz fosfor çoğunlukla yoğun duman perdesi oluşturmak veya hedefleri işaretlemek için kullanılan yangın çıkarıcı bir maddedir. Havaya maruz kaldığında son derece yüksek sıcaklıklarda yanar ve insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir. Korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır."

Yasaklı silah: Fosfor bombası
Yasaklı silah: Fosfor bombası

"İsrail'i uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz"

Açıklamada, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunun altı çizilerek "Bu son derece endişe verici vakaları yakından incelemeye devam ederken Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i her zaman uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırıyor, siviller korunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.

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