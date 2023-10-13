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Dünya
AA 13.10.2023 14:29

DSÖ: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sivillerin gidecek güvenli yeri kalmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığını duyurdu.

DSÖ: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sivillerin gidecek güvenli yeri kalmadı
[Fotograf: AA]

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Filistin ile İsrail arasında devam eden gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Shamdasani, Gazze ve İsrail'de sivillerin içinde bulunduğu vahim durumu derin bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Gerilimde sivillerin asla pazarlık konusu yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Shamdasani, Gazze'de güvenlik arayışında olan insanlardan yürek burkan haberler almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Shamdasani, İsrailli sivillerin Filistinli silahlı gruplarca rehin tutulmaya devam edildiğini kaydederek, bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ve Gazze'de sivillerin de dahil olduğu 2 bin 700'den fazla kişinin öldürüldüğünü belirten Shamdasani, "Filistinli silahlı grupları, uluslararası insani hukuku ihlal eden, ayrım gözetmeyen mermilerin ve sivillere yönelik saldırıların kullanımını durdurmaya çağırıyoruz. İsrail'i her türlü askeri operasyonda uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna tam saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in beyaz fosfor kullandığını gösteren görüntüleri araştırmak için zamana ihtiyacımız var"

"Kısa bir süre önce İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığını gösteren görüntüler gördük. Bu, aynı zamanda İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da yayımlandı. Bunun tespiti için soruşturma başlatacak mısınız?" sorusuna Shamdasani, "Raporları gördük ve şu anda bunu araştırabilmek için daha fazla zamana ve erişime ihtiyacımız olacak" yanıtını verdi.

Bu konuya ilişkin paylaşacakları "hiçbir bilginin" bulunmadığını söyleyen Shamdasani, "Ne olduğunu anlamak için uygun bir soruşturma yapmak önemli olacak" dedi.

Yasaklı silah: Fosfor bombası
Yasaklı silah: Fosfor bombası

Toplantının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Shamdasani, beyaz fosfor kullanımının doğrulanması halinde sonuçlarının ne olacağı konusunda spekülasyon yapmayacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yeri kalmadı" dedi.

Jasarevic, Filistin Sağlık Bakanlığının, DSÖ'ye hastanedeki hastaların Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesinin imkansız olduğunu bildirdiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iki büyük hastanenin halihazırda toplam 760 yataklık kapasitesini aştığını kaydeden Jasarevic, ana cerrahi hastanelerinden Şifa Hastanesi'ndeki yatak kapasitesinin yüzde 99'unun dolu olduğunu ve Gazze'nin güneyindeki hastanelerin de dolduğunu belirtti.

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