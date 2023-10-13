Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü başladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye şehrin güneyine geçmeleri için 24 saat süre verdi.

Birleşmiş Milletler İsrail’e talimatın iptal edilmesini istedi.

İsrail ordusu önümüzdeki günlerde Gazze Şehri'ne operasyon düzenleyeceğini açıkladı ve bölge halkına güneye yönelme çağrısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait demir çit alanlara yaklaşılmaması gerekitği söylenerek, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

BM: Kararı iptal edin

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze’deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi’ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

“Birleşmiş Milletler güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor” ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin zaten çok kötü olan durumu “trajediye” çevireceğini vurguladı.

"Psikolojik savaş yürütüyorlar"

Hamas, medya kuruluşlarına bir açıklama göndererek Gazze’de yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmemelerini söyledi.

Hamas açıklamasında “İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaratmayı ve iç cephemizin istikrarını baltalamayı amaçlayarak çeşitli yollarla yalan propaganda yaymaya ve dolaşıma sokmaya çalışıyor” denildi.

Hamas İsrail’i, Filistinli sivillere ve uluslararası örgüt çalışanlarına güneye doğru tahliye edilmelerini söyleyen mesajlar göndererek “psikolojik savaş” yürütmekle suçladı.