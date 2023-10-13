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Dünya
AA 13.10.2023 11:40

ABD, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşları için charter uçuşlar ayarlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i terk etmek isteyen vatandaşlarının tahliyesi için charter uçuşlar ayarlanacağını duyurdu.

ABD, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşları için charter uçuşlar ayarlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Bakanlığın en önemli önceliğinin yurt dışındaki vatandaşlarının emniyet ve güvenliği olduğunu belirtti.

Sözcü Miller, bugünden itibaren İsrail'deki ABD vatandaşları ve birinci dereceden akrabaları için charter uçuşlar ayarlanmaya başlanacağını bildirdi.

Uçuşların yapılacağı alanların gelecek günlerde artırılacağını kaydeden Miller, ABD vatandaşlarının İsrail'den çıkarılmasında daha fazla seçenek sunmak için birçok kıdemli Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin hava yolu şirketleri ve uluslararası ortaklarla çalıştığını ifade etti.

Miller, vatandaşların belirlenecek noktalardan kendi seyahat planlamalarını yapabileceklerini, yardıma ihtiyacı olanların Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden form doldurmaları gerektiğini belirtti.

İsrail'deki olayları yakından izlediklerini bildiren Miller, her hafta binlerce ABD vatandaşının ülkeden güvenli şekilde çıkarılmasını beklediklerini ifade etti.

ABD, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkartarak vatandaşlarına bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

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