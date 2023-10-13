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Dünya
AA 13.10.2023 11:15

Yunanistan, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesini tamamladı

Yunanistan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarının tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Yunanistan, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesini tamamladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bölgede seyahat eden Yunan vatandaşlarından 90'ı pazartesi, 68'i salı günü ülkelerine döndü. İsrail'de yaşayan ve tahliyelerini talep eden 72 Yunan vatandaşının daha ülkeye getirilmesiyle süreç tamamlandı.

Yunan vatandaşları için organize edilen uçuşlarda Avusturya, Almanya, İsrail, Arnavutluk, Belçika, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Ukrayna ve Panama vatandaşlarının da bölgeden tahliyesi sağlandı.

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