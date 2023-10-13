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Dünya
AA 13.10.2023 09:45

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi kuşattı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi kuşattı
[Fotograf: Reuters]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine baskın düzenledi.

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Beldedeki bir evi kuşatan İsrail askerleri, evde bulunanların teslim olmasını istedi.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.

Gazze Şeridi'ne saldırılar yedinci gününde
Gazze Şeridi'ne saldırılar yedinci gününde

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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