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Dünya
AA 13.10.2023 09:00

İran: İsrail savaş suçu işlemeye devam ederse yeni cephe açılır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarının devam etmesi halinde yeni cephe açılması ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

İran: İsrail savaş suçu işlemeye devam ederse yeni cephe açılır

Abdullahiyan, Irak ziyaretinin ardından geldiği Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "Diğer Müslüman devletlerle birlikte İsrail'in Gazze halkına yönelik cinayetlerine artık tahammül etmeyeceğimizi yüksek sesle ilan etmek için Beyrut'a geldik." dedi.

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İran'ın güçlü şekilde Filistinli tarafları desteklemeye devam edeceğini belirten Abdullahiyan, şunları ifade etti:

"Bazı Batılı yetkililer, Siyonist rejime (İsrail'e) karşı yeni bir cephenin açılma ihtimalini sordular. Ben de Siyonistlerin savaş suçu işlemeye devam etmesi halinde her türlü ihtimalin direniş safında muhtemel olduğunu söyledim."

İranlı Bakan, "diğer direniş safı" ifadesine açıklık getirmese de bunun Lübnan'daki Hizbullah olduğu biliniyor.

Abdullahiyan, Lübnan temasları kapsamında bugün Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ile bir araya gelecek.

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