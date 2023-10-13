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Dünya
AA 13.10.2023 08:49

Gazze’de saldırıdan kaçanlar Şifa ve Nasır Hastanesi'ne sığınıyorlar

İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi’ne sığınmaya başladı. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu evleri yıkılan Filistinliler ise, Nasır Hastanesi avlusunda kalmaya başladı.

Gazze’de saldırıdan kaçanlar Şifa ve Nasır Hastanesi'ne sığınıyorlar

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı. Açıklamada, Gazze sakinlerinin haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeleri istendi.

Gazze’de saldırıdan kaçanlar Şifa ve Nasır Hastanesi'ne sığınıyorlar

Bu uyarının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek, Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu evleri yıkılan Filistinliler ise, Nasır Hastanesi avlusunda kalmaya başladı.

Gazze’de saldırıdan kaçanlar Şifa ve Nasır Hastanesi'ne sığınıyorlar

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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