BM, İsrail ordusunu vazgeçirmeye çalışıyor: 1,1 milyon Gazzeliyi güneye taşıma çağrısı

BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor. Birleşmiş Milletler, halihazırda bir trajedi olan durumu vahim bir duruma dönüştürebilecek karardan kaçınmak için, bu tür herhangi bir emrin iptal edilmesini şiddetle talep etmektedir" dedi.

Dujarric, İsrail ordusunun emrinin aynı zamanda tüm BM personeli ve okullar, sağlık merkezleri ve klinikler de dahil olmak üzere BM tesislerinde barınan kişiler için de geçerli olduğunu söyledi.

İsrail'in New York'taki Birleşmiş Milletler misyonu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.