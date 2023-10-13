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Dünya
AA 13.10.2023 06:30

Meksika'da Lidia Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da "son derece tehlikeli" olduğu duyurulan Lidia Kasırgası, 2 kişinin ölümüne Jalisco eyaletinde ise çok sayıda evin zarar görmesine yol açtı.

Meksika'da Lidia Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 4. kategori seviyesine ulaşan Lidia Kasırgası, Jalisco'da 200 eve zarar verdi, bazı otoyolların trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle 11 Ekim'den bu yana 2 kişinin hayatını kaybettiği, sivil savunma kuvvetlerine bağlı ekipler ile itfaiye personelinin kasırgadan etkilenenler için aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi.

Eyalete bağlı Puerto Vallarta Belediye Başkanı Alonzo Castillon basına yaptığı açıklamada, otoyollara dev kayaların düştüğünü ve yolun çift şeritli trafiğe kapandığını söyledi.

Castillo, gece saatlerinde büyük bir heyelan meydana geldiğini kaydederek, "Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışıyor, bazı araçlar ciddi hasar gördü ancak ölen ya da yaralanan olmadı." ifadesini kullandı.

Meksika'da geçtiğimiz yıllarda da etkili olan kasırgalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve büyük maddi hasar meydana gelmişti.

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