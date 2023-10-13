ABD Başkanı Biden bazı ABD'li büyük şirketlerin üst yöneticileriyle görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çeşitli sektörlerden üst yöneticilerle görüştüğü bildirildi.

Toplantıya katılan üst yöneticilerin, şirketlerinin nasıl büyüdüğünü ve ülke ekonomisinin büyümesine nasıl katkıda bulunduğunu paylaştığı belirtilen açıklamada, Biden ve iş dünyası temsilcilerinin kamu sektörü destekli özel sektör öncülüğündeki yatırımların önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bechtel Group Üst Yöneticisi Brendan Bechtel, Exelon Üst Yöneticisi Calvin Butler, General Catalyst Yönetim Kurulu Başkanı Kenneth Chenault, Target Üst Yöneticisi Brian Cornell, TIAA Üst Yöneticisi Thasunda Brown Duckett, IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna ve Otis Worldwide Üst Yöneticisi Judy Marks'ın görüşmeye katılan isimler olduğu kaydedildi.

Öte yandan Biden, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Amerikan iş dünyasının liderlerini, inşaat, imalat ve temiz enerjideki yatırım patlamamız da dahil olmak üzere ekonomimiz hakkında görüşmek üzere bir araya getirdim. Birlikte Amerika genelindeki topluluklardaki işletmeler ve işçiler için fırsatlar yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.