İngiltere'den Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay

CMA'nın açıklamasına göre, kurum Microsoft'un Activision'ı bulut oyun hakları hariç satın almasının pazarda rekabetçi fiyatlar ve hizmete zarar vermeyeceği sonucuna vardı.

Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını ise Ubisoft satın alacak.

CMA, bu yıl nisan ayında Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı.

Microsoft ise geçen ay Activision Blizzard'ı satın almak için denetim kurumuna yeni bir anlaşma sunmuştu.

Yapılandırılan anlaşma kapsamında, Microsoft'un gelecek 15 yıl içinde piyasaya sürülecek mevcut ve yeni tüm Activision oyunlarının bulut akış haklarını almayacağı, bu hakların Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının öncesinde Ubisoft Entertainment SA şirketine satılacağı belirtilmişti.