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Dünya
AA 13.10.2023 11:56

İsrail polisi Filistinlilerin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine engel oluyor

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

İsrail polisi Filistinlilerin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine engel oluyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu.

Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen ve 65 yaşında olduğunu belirten İsrail vatandaşı Filistinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polisinin kendisini Mescid-i Aksa’nın kapısından çevirdiğini ve içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.

Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve Yahudi yerleşimcilerin doğup büyüdüğü evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Fatma Ebu Salim (74) de Aksa'ya her cuma namazı geldiğini ve tüm engellemelere rağmen geleceğini ifade etti.

İslam ve Arap alemini yardıma ve yanlarında durmaya çağıran Ebu Salim, "(İsrail) Aksa'ya gitmemize, Eski Şehir'e gelmemize engel oluyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Mescid-i Aksa
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