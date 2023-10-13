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Dünya
AA 13.10.2023 00:17

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandı
[Fotograf: AA]

HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Yasaklı silah: Fosfor bombası
Yasaklı silah: Fosfor bombası

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.

Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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