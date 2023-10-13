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Dünya
AA 13.10.2023 00:13

ABD, İsrail'in paylaştığı bebek fotoğraflarını doğrulamanın kendi işleri olmadığını savundu

Beyaz Saray, İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı "öldürülen bebek görüntülerini" teyit etmenin kendi işleri olmadığını belirterek, diğer yandan da İsrail Başbakanından gelen fotoğraflardan şüphe etmek için hiçbir nedenleri bulunmadığını bildirdi.

ABD, İsrail'in paylaştığı bebek fotoğraflarını doğrulamanın kendi işleri olmadığını savundu
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kirby'e, Biden'ın, İsrail'de "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyit edilmiş görüntüler" gördüğünü söylemesine ilişkin sorular yöneltildi.

Biden'ın dünkü ifadeleriyle "teröristlerin masum İsrailli sivilleri katletmesinin ne kadar ahlaksız ve barbarca olduğunu vurguladığını" savunan Kirby, bu kapsamda İsrail'e destek vermenin öneminin altını çizdiğini kaydetti.

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Bölgeden gazetecilerin haberleştirdiği ve İsrailli yetkililerin bahsettiği fotoğraflar olduğunu belirten Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bazı görüntüler gösterdiğini söyledi.

Kirby, "Daha korkunç görüntülerin ortaya çıkacağı ve hepimizin hazmetmesi gereken oldukça zorlu haberler olacağı gerçeğine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bitmedi." yorumunu yaptı.

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Bir gazetecinin, Irak savaşından önce yayılan doğrulanmamış bilgilerin nelere yol açtığını hatırlatıp, ABD yönetiminin yanlış haberlerle gerçekleri ayırmak için ne yaptığını sorması üzerine Kirby, şunları kaydetti:

"Bakın, olabildiğince gerçekçi ve kesinlikle doğru olma ihtiyacını çok ama çok ciddiye alıyoruz. Eğer bir şekilde bunu hafife aldığımızı öne sürüyorsanız, meslektaşlarınızın çoğunun halihazırda meydana gelen zulümlerle ilgili yaptığı haberlere bakmanızı öneririm."

Kirby, İsrailli yetkililerin bu konuda yaptıkları açıklamalara işaret ederek, "Hamas'ın masum İsrail vatandaşlarına ne yapmaya istekli olduğu açık ve ne yazık ki ortada. Bu teröristlerin yaptığı şeyin tuhaf doğası hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, X sosyal medya hesabından paylaşılan "öldürülen bebek görüntüleri" ile ilgili ise Kirby, bu paylaşımların gerçekliğini teyit etmek gibi bir işleri olmadığını belirterek, İsrail Başbakanından gelen fotoğraflardan şüphe etmek için hiçbir nedenleri bulunmadığını da kaydetti.

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