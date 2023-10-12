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Dünya
AA 12.10.2023 17:27

Filistinli yetkili: "İsrail, Gazze'de ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi"

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistinli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdiğini" söyledi.

Filistinli yetkili: "İsrail, Gazze'de ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi"
[Fotograf: AA]

İsrail saldırılarında 2 bin 835 daireli 752 konutun tamamen yerle bir olduğunu söyleyen Maruf, 32 bin dairede büyük bir hasar meydana geldiğini, 1791 dairenin ise artık yaşanmaz hale geldiğini ifade etti.

Bölgede 42 hükümet merkezi ve onlarca kamu tesisinin tahrip edildiğini aktaran Maruf, "İsrail'in, 9'u hizmet dışı olan 89 okulun yıkılmasına, 17 eğitim personelinin ve 320'den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını" kaydetti.

İsrail'in saldırılarda 11 camiyi yıktığını, aralarında tarihi cami ve kiliselerin de bulunduğu onlarca cami ve tarihi ibadethaneyi tahrip ettiğini dile getiren Maruf, "İsrail, Gazzeli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi. Çoğu kadın ve çocuk yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Sonuncusu ise 31 şehit ve onlarca yaralının hayatına mal olan Şihab ailesine yönelik oldu." ifadelerini kullandı.

Saldırılar sonrası sağlık sisteminde yaşanan sorunları da hatırlatan Maruf, "Hastane ve bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tıbbi malzemeler de tükenmek üzere." dedi.

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