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Dünya
AA 12.10.2023 17:25

İsrail'in Gazze saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "El-Beşiti" ailesinin yaşadığı ev vuruldu.

Saldırıda Filistinli "El-Beşiti" ailesinden anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Hava saldırısında "El-Beşiti" ailesinin yaşadığı ev tamamen yıkılırken çevredeki yapılarda da hasar oluştu.

İsrail güçlerinin söz konusu saldırıyı önceden hiçbir şekilde bir uyarı veya bilgilendirme yapmaksızın gerçekleştirdiği vurgulandı.

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