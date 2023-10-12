NATO müttefikleri İsrail'den "orantılı karşılık" bekliyor

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg'e, İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve yakıtı kestiği hatırlatılarak, bunun orantılı bir karşılık olup olmadığı, değilse NATO'nun ne yapabileceği soruldu.

Stoltenberg, NATO'nun meseleye doğrudan müdahil olmadığını ancak bugün konuyu görüştüklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın NATO savunma bakanlarına son durumla ilgili brifing verdiğini aktaran Stoltenberg, şoke edici videolar gördüklerini, bu nedenle Hamas'ın İsrail'e saldırılarını ve sivillere yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Stoltenberg, "Çatışma geliştikçe sivillerin korunması önem taşımaktadır. Bu durum müttefiklerce de açıkça ifade edilmiştir. Savaşın kuralları vardır. Orantılılık talebi vardır. Bu birçok müttefik tarafından dile getirildi." dedi.

İsrailli bakanın brifingindeki videoda ne tür görüntüler gördükleri sorulan Stoltenberg, hafta sonunda düzenlenen saldırılardan ve hayatını kaybedenlerden görüntüler gösterildiğini söyledi.

Stoltenberg, "Bu görüntülerin ne kadarının kamuoyuyla paylaşılacağı İsrailli makamların bileceği bir konu. Bunların bazıları zaten yayınlandı." diye konuştu.

Stoltenberg, ayrıca İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu, müttefiklerin Hamas'ın aldığı rehineleri serbest bırakması çağrısı yaptığını, İsrail'e düşman ülkelerin çatışmadan faydalanmayı düşünmemesi gerektiğini kaydetti.