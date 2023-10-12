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Dünya
AA 12.10.2023 16:42

İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı’na karşı teyakkuzda bekliyor

İsrail-Filistin çatışması, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırısıyla İsrail-Gazze hattında şiddetli ve insani faturası ağır bir savaşa dönüştü.

İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı’na karşı teyakkuzda bekliyor
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki çatışma şiddetlenirken İsrail'in Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Sınır hattındaki çatışmalarda şu ana kadar 3 Hizbullah üyesi, 2 İslami Cihad üyesi ve 1 İsrail subayı öldürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını aktaran Hagari, bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin yanı sıra Lübnan sınırı yakınındaki yerleşim yerlerinin tahliye edileceğini açıkladı. Ancak İsrail Ordu Sözcülüğü, ordunun henüz sivilleri tahliye etmediğini, gönüllü ayrılmak isteyen İsraillilerin bu bölgelerden çıkmış olabileceğini belirtti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırı bölgelerindeki sivillere dağıtılmak üzere satın alınan 4 bin otomatik silahtan 900'ünün vatandaşlara ulaştırıldığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyindeki askeri tırmanış havada hissediliyor

İsrail'in kuzeyine doğru ilerlerken çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatına rastlanıyor.

Ordu üslerinin bulunduğu noktalarda birliklerine teslim olan İsrail askerlerinin yol kenarlarına park ettiği araçlar yüzlerce metre uzanıyor.

İsrail ordusu ve polisi yol boyunca kurduğu güvenlik kontrol noktalarında Lübnan sınırına doğru giden araçları durduruyor.

Golan Tepelerindeki İsrail yerleşim yerlerinin girişindeki demir kapılar bir araç geçecek şekilde açık tutuluyor ve yine kontrol noktaları silahlı askerler tarafından korunuyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları da bölgede keşif uçuşları yapıyor.

İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinde çarşamba akşamı saldırı alarmları çaldı. Bölgede patlama sesleri duyuldu, İsrail savaş uçakları havalandı. İsrail ordusu, önce Lübnan tarafından hava sahasına bir sızma gerçekleştirdiğini açıkladı ancak daha sonra bunun yanlış alarm olduğunu açıkladı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

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