İsrail'den Beyt Lahya beldesi sakinlerine "evlerinizi boşaltın" uyarısı

İsrail ordusu, uçaklardan Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine "hava saldırısı yapılacağı" uyarısının yer aldığı broşürler attı.

Broşürlerde, "Beyt Lahya bölgesi sakinleri, Hamas'ın operasyonları İsrail güçlerini, ikamet ettiğiniz bölgelerde harekete geçmeye sevk etti. Güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve bilinen sığınaklara gitmelisiniz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'ın birçok hedefine saldırı düzenlemeye devam ettikleri yönünde açıklama yaptı.