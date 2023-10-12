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Dünya
AA 12.10.2023 16:28

UNICEF: Nijerya'da 7,6 milyon kız çocuğu eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, ülkede çoğunluğu kuzey bölgelerinden okul çağındaki 7,6 milyon kız çocuğunun eğitimden mahrum kaldığını açıkladı.

UNICEF: Nijerya'da 7,6 milyon kız çocuğu eğitimden mahrum

Kano eyaletinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Munduate, dünya genelinde okula gitmeyen çocukların yüzde 15'inin Nijerya'da olduğunu söyledi.

Nijerya'da 7,6 milyon kız çocuğunun eğitime erişimden mahrum bırakıldığını ve büyük kısmının kuzey bölgesinde ikamet ettiğini belirten Munduate, kız çocuklarının sadece yüzde 9'unun ortaokula gitme şansına sahip olduğunu dile getirdi.

Munduate, bu sayıların sadece istatistiki veri olmadığını, aynı zamanda "uyandırma çağrısı" olduğuna işaret ederek, kız çocuklarının eğitime erişebilmeleri konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi, yetkililer ve uluslararası toplumu Nijerya'da okul çağında bulunan kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olmaya çağırdı.

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