BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Albanese, "Gazze'deki Filistin nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor. Daha önce olandan farklı değil fakat daha şiddetli." diye konuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararına değinen Albanese, "abluka altındaki nüfusu aç ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmanın savaş suçu" olduğunun altını çizerek, "Eğer bu kastiyse ve sivil nüfusa karşı yaygın ve sistematik saldırı bağlamındaysa, insanlık suçu da teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın esir aldığı İsrailli sivillerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanla, "Hamas'ın esir aldığı İsrailli sivil nüfusu da tehlikeye attığını" dile getirdi.

"Gazze'de insani koridora ihtiyaç var"

Albanese, Gazze'de insanı koridorun oluşturulmasına ilişkin taleplere değinerek, "Bildiğim kadarıyla kimse aktif olarak bu konuyu görüşmüyor." dedi.

Gazze'deki yaralılar ve durumu kritik olanlar için insani koridorların açılmasına duyulan ihtiyacın altını çizen Albanese, İsrail'e de sivil nüfusu bombalamayı durdurması çağrısı yaptı.

Albanese, ateşkesin gerekli olduğunu, yardımın sağlanmasına, esir alınanların serbest bırakılmasına ve "işgal altındaki Filistin bölgelerinde koruyucu bir gücün kurulmasına" öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazze'deki hastaneler maksimum kapasitede

Gazze'deki hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştığını kaydeden Albanese, aynı yatağı paylaşan, yerde yatan hastaların olduğunu ve ilaçların bulunmadığını söyledi.

Albanese, halihazırda Gazze'ye girmenin "imkanı olmadığını" belirterek, bölgedeki durumu "felaket" olarak tanımladı.

BM Filistin Özel Raportörü, çatışmaların beşinci gününde "uluslararası insani hukukun tüm kurallarının ihlal edildiğini" dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.