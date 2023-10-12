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Dünya
AA 12.10.2023 16:00

BM: İsrail-Lübnan sınırında durum sakin

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro, 8 Ekim'den bu yana gerginliğe sahne olan İsrail-Lübnan sınırında durumun şu an sakin olduğunu söyledi.

BM: İsrail-Lübnan sınırında durum sakin

Lazaro, UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyindeki Nakura karargahında düzenlediği basın toplantısında, son günlerde sınırda İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında meydana gelen karşılıklı saldırılara değindi.

Birkaç gün önceki endişe verici gelişmelere karşın UNIFIL operasyon alanındaki durumun şu an sakin olduğunu belirten Lazaro, "Ancak durum gelgitli. Lübnan toprakları ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar herhangi bir çatışmaya dönüşmedi." dedi.

Gerginlik yaşanan sınır üzerinde UNIFIL birliklerinin devriye ve faaliyet sayısını artırdığını aktaran Lazaro, Lübnan ordusu ile koordinasyon içinde kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Lazaro, "Hedefimiz İsrail ve Lübnan'ın karşı karşıya gelmesini önlemek. Bunun yaşanmaması için 7/24 çalışıyoruz." dedi.

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