İsrail Lübnan'da bir noktayı "hatalı ihlal değerlendirmesiyle" füze ile vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Giyam beldesini füze ile vurdu.

Bölgedeki AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre İsrail'den ateşlenen füze beldenin yakınındaki boş bir araziye düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "hava ihlali yapan bir düşman aracı değerlendirmesiyle önleyici füzenin ateşlendiği ancak bunun düşman hava unsuru olmadığının tespit edildiği" belirtildi.

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki Hermon Dağı'nın Safed kentinde Patriot füzesi ateşlendiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Bölgedeki gelişmelerin ardından gerilimli İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısınmıştı.

İsrail-Lübnan sınırında şu ana kadar 3 Hizbullah mensubu, 2 İslami Cihad üyesi ve bir İsrail subayı aralıklı çatışmalarda öldü.