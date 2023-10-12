Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 23:59

Meksika'da silahlı kişiler 45 kişiyi kaçırdı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 45 kişi, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Meksika'da silahlı kişiler 45 kişiyi kaçırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Altamirano-Chanal kentindeki otoyolda araçları durdurulan Ejido topluluğu üyeleri, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

Tuxtla Gutierrez kentinde eyalet yetkilileriyle toplantıya katılan Ejido topluluğu mensupları dönüş yolunda saldırıya uğradı.

Chiapas Eyaleti Müsteşarı Jorge Cruz Pineda, yerel radyoya yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin önce 63 kişiyi kaçırdığını fakat 18 kişiyi serbest bırakıp, 45 kişiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.

Ejido topluluğu üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Pineda, kişilerin bırakılması için çalıştıklarını kaydetti.

Eyalet Başsavcılığı (FGE) ise açıklamasında, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, bölgeye ordu ve Ulusal Muhafız unsurlarının sevk edildiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, kentte bir süredir belediye ile Ejido topluluğu üyeleri arasında elektrik, su ve alt yapı sorunlarından kaynaklı gerginliklerin yaşandığı aktarıldı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
AB, X'in içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
00:54
Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
00:51
Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu
00:40
Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı
00:32
Hamas'tan İsrail'in "çocuklar öldürüldü" iddiasından vazgeçmesine dair açıklama
00:28
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ