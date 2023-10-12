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Dünya
AA 12.10.2023 23:56

AB, X'in içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor

Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler nedeniyle X sosyal medya platformunun, Birlik çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlattı.

AB, X'in içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, eski adı Twitter olan X platformuna resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, talebin, başta terör, şiddet içerikli yayınlar ve nefret söylemi olmak üzere, yasa dışı içerik ve dezenformasyonun yayıldığına dair Komisyona ulaşan iddiaların ardından yapıldığına işaret edildi.

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yeni dijital kuralları çerçevesinde X'in "çok büyük çevrim içi platform" sınıflandırmasında yer aldığı anımsatılan açıklamada, X'in yasa dışı içeriğin yayılması ve dezenformasyonun önlenmesi gibi çeşitli yeni kurallara uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Komisyon, yasa dışı içerikle ilgili bildirimler, şikayetlerin ele alınması, risk değerlendirmesi ve tespit edilen risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlere ilişkin politika ve uygulamalar da dahil olmak üzere X'in Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uyumunu soruşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirdi.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısının ardından, AB Komisyonu, X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını tespit etmiş ve bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre vermişti. AB, daha sonra benzer bir uyarıyı Meta ve TikTok'a da yapmıştı.

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