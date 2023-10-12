Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 23:49

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendi

Silahlı bir kişi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınındaki Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis karakoluna ateş açtı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçmak isteyen silahlı kişi, bölgedeki İsrail güçlerince vurularak öldürüldü.

Saldırının ardından İsrail polisi Eski Şehir'in hemen dışında yer alan Sultan Süleyman Caddesi başta olmak üzere bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda birinin durumu ciddi olmak üzere 2 polisin yaralandığını, saldırganın kimliği hakkında henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

Öte yandan Filistin makamlarından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 21 yaşındaki Filistinli Halid el-Muhtasib olduğu ve Doğu Kudüs'te ikamet ettiği bilgisi verildi.

Öldürülen Filistinlinin cenazesi, İsrail'e ait sağlık ekiplerince bir ambulansla bölgeden uzaklaştırıldı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı son 24 saatte yüzde 30 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
00:54
Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
00:51
Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu
00:40
Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı
00:32
Hamas'tan İsrail'in "çocuklar öldürüldü" iddiasından vazgeçmesine dair açıklama
00:28
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ