İsrail güçleri, Batı Şeria'da oğluyla seyahat eden Filistinli anneyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad beldesi yakınlarında 37 yaşındaki Filistinli Rande Abdullah Accac ile oğlunun bulunduğu araca ateş açtı.

Deyr Cerir beldesinden olan Accac, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi, oğlu da yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Accac'ın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık verilerine göre, son olayla birlikte Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim sabahı İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi, yaklaşık 600 kişi yaralandı.

İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.